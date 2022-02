DICE remueve la misión semanal de Battlefield 2042 que da a los jugadores una skin para un helicóptero ruso

El más reciente juego de EA, Battlefield 2042, decidió quitar la recompensa semanal que entregaba a los jugadores una máscara sonriente para un helicóptero ruso. La desarrolladora del juego, DICE, tomó la decisión este viernes, a poco menos de que se cumplieran 48 horas de la invasión rusa a Ucrania.

La finalización de la misión semanal otorgaba un aspecto, llamado Grin Reaper para el helicóptero de ataque ruso Mi-240 Super Hind, el cual es la versión que hizo Battlefield 2042 de un vehículo real. La skin correspondía a una sonrisa con dientes afilados en la parte delantera del helicóptero.

“A la luz de los eventos actuales hemos deshabilitado el sistema de misiones semanales para esta semana, y la recompensa de esta semana ya no está disponible para desbloquear”, dijo la cuenta de Twitter del videojuego. No obstante, los jugadores que ya hayan desbloqueado el aspecto no se verán afectados y aseguraron que las misiones semanales volverán la semana siguiente.

En el pasado, DICE también tuvo cambiar un artículo cosmético en Battlefield 2042 debido a los conflictos entre Rusia y Ucrania. En noviembre del 2021, DICE fue criticado por un aspecto de un operador ruso en el juego llamado Little Green Man, que fue el nombre que se le dio a los soldados rusos enmascarados con uniformes verdes durante la anexión de Crimea por parte de Rusia. EA y DICE se disculparon por el hecho y decidieron cambiar el nombre de la máscara a Gator.