Doctor Strange y Spidey están frente a frente en una nueva foto del set de Spider-Man: No Way Home

Mientras Marvel Studios y Sony siguen esperando para revelar al primer tráiler de la película, durante este fin de semana se comenzó a difundir una nueva foto de Spider-Man: No Way Home.

Esta imagen corresponde al rodaje de la película y, aunque aquella etapa de la producción concluyó tiempo atrás, no había sido revelada hasta ahora. En ese sentido, el registro ofrece el primer vistazo a Spider-Man junto a uno de los personajes más llamativos que formará parte de esta película: Doctor Strange.

Como podrán ver a continuación, la foto concretamente muestra a Spidey interactuando desde el otro lado de la calle con el Hechicero Supremo. Todo mientras ambos lucen sus respectivos trajes.

La presencia de Doctor Strange en Spider-Man: No Way Home fue revelada mucho antes de que se diera a conocer el nombre de la película y, aunque actualmente se especula que la participación del Hechicero Supremo podría tener que ver con la supuesta trama del Multiverso, eso no está confirmado y por ahora solo está claro que el personaje de Benedict Cumberbatch será una especie de mentor para Peter.

Spider-Man: No Way Home se estrenará en diciembre de este año.