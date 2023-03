Un rumor revelaría las edades y papeles de Aang y sus amigos en la película de Avatar: The Last Airbender

Pese a que Avatar Studios todavía no concreta un anuncio oficial al respecto, uno de los rumores más persistentes en torno a la franquicia de The Last Airbender es que la nueva película animada que está en desarrollo se enfocará en las aventuras de Aang y sus amigos varios años después del final del programa original.

Si bien hasta ahora solo se había planteado que Aang, Katara, Sokka, Toph y Zuko serían adultos durante esta nueva película, ahora un rumor no solo revelaría sus edades específicas, sino que detallaría sus papeles en la trama.

De acuerdo a DanielRPK (vía Avatar News), esta nueva película estaría ambientada 12 años después del final de la serie y un Aang de 24 años con una Katara de 26 serían los personajes principales. Todo mientras Sokka tendría 27 años y figuraría como un personaje secundario.

El reporte señala que Toph tendría 24 años al igual que Aang, y Zuko tendría 28 años. No obstante, sus roles serían desconocidos.

Recuerden que todavía no sabemos cuál será la historia de esta película animada de Avatar: The Last Airbender y solo podemos especular que contará con un antagonista original porque se desarrollará tras la derrota del Señor de Fuego Ozai y su trama debería enmarcarse en los esfuerzos de Aang, Zuko y compañía para construir un nuevo mundo más armonioso.

Esta película de Avatar: The Last Airbender será dirigida por Lauren Montgomery, se estrenará en 2025 y su animación será realizada Flying Bark. Además es solo uno de los proyectos que está desarrollando Avatar Studios ya que la compañía también estaría planeando una nueva serie con un maestro tierra y un programa preescolar.