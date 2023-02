Una serie preescolar del mundo de Avatar: The Last Airbender estaría en desarrollo

Una nueva serie animada enfocada en el sucesor de Korra y una película centrada en las aventuras de Aang y sus amigos no serían los únicos proyectos que Avatar Studios estaría desarrollando en estos minutos y un nuevo reporte sostiene que la compañía también estaría tramando en una serie preescolar enmarcada en la franquicia de Avatar: The Last Airbender.

Por ahora ese proyecto preescolar de Avatar: The Last Airbender no ha sido anunciado de manera oficial y su existencia fue revelada por un reporte del portal Avatar News que sostiene que aún no hay detalles sobre su premisa ni ambientación. Es decir, esta historia podría enfocarse en personajes nuevos o conocidos pero aún no lo sabemos.

En ese sentido, lo único claro sería que el proyecto pretendería presentarse en 2026 como parte de los esfuerzos por expandir la franquicia de Avatar: The Last Airbender.