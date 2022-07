La primera película de Avatar Studios se enfocará en Aang y sus amigos

Desde que se anunció la formación de Avatar Studios se ha especulado mucho sobre los proyectos que realizará aquella entidad enfocada exclusivamente en la franquicia de Avatar: The Last Airbender. Pero aunque existen reportes que sostienen que la compañía estaría trabajando al menos en tres películas animadas, por ahora solo tenemos información oficial respecto a una de ellas.

Después de todo, durante la presentación “Avatar: Braving the Elements” en la Comic-Con 2022, se confirmó que la primera película de Avatar Studios girará en torno a Aang y sus amigos.

Aquel anuncio se concretó con un video protagonizado por Janet Varney, la voz de Korra, mientras sostenía un libro de Kyoshi, sin embargo, aquello era solo para despistar aparentemente.

Pese a que en estos momentos no hay más detalles oficiales, el portal de fanáticos Avatar News indica que esta primera película de Avatar Studios mostraría a Aang, Korra, Sokka, Zuko y Toph cómo jovenes adultos, por lo que bien podría servir como un puente más sólido entre Avatar: The Last Airbender y The Legend of Korra.

Se espera que esta película animada de Avatar: The Last Airbender debute en 2024.