Ed Brubaker dice que la serie spin-off de The Batman no sería una adaptación de Gotham Central

Desde que se anunció que The Batman tendría una serie spin-off enfocada en la Policía de Gotham, no han sido pocos los comentarios que han comparado a ese proyecto con Gotham Central, el cómic escrito por Greg Rucka y Ed Brubaker que precisamente está centrado en esa parte del mundo del hombre murciélago.

Sin embargo, en el marco de una reciente aparición en Fatman Beyond, el propio Brubaker aseguró que esta apuesta que está en desarrollo para HBO Max no sería una adaptación de aquel cómic.

“Pensé: ‘Tal vez realmente vayan a hacer Gotham Central esta vez’, así que me acerqué a un productor que trabaja para (el guionista y director de The Batman) Matt Reeves y me dijo, ‘No, eso no es realmente Gotham Central‘”, contó Brubaker. “Se están asegurando de que no lo llamen Gotham Central y es más un spin-off de la película. Es como, el show de James Gordon”.

De acuerdo a lo que se conoce hasta ahora, la serie spin-off de The Batman se desarrollará antes de los eventos de la película protagonizada por Robert Pattinson y se enfocará en la corrupción dentro del Departamento de Policía de Gotham.

Un par meses atrás se reportó que este proyecto estaría buscando a sus protagonistas, por lo que aunque Brubaker apunta a que el Jim Gordon de Jeffrey Wright podría ser un factor en el proyecto eso aún no está confirmado.

En ese sentido, por ahora solo está claro que esta serie spin-off de The Batman será producida por el propio Reeves y actualmente cuenta con Joe Barton (The Ritual) como showrunner.