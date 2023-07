El 6 de agosto se estrenará uno de los capítulos más esperados de One Piece

El próximo 6 de agosto es que llegará uno de los capítulos más esperados de One Piece, y es que finalmente llegará el capítulo en que se ve la nueva transformación de Luffy.

Ante la ansia que existe por el capítulo es que desde el canal oficial de Youtube del anime compartieron un teaser del episodio, el cual corresponde al número 1071.

“En Japón... ¡¡6 de agosto!! Luffy alcanzará su “peak” en el capítulo 1071 del anime. ¡El épico capítulo 1044 del manga de One Piece finalmente se estrenará como anime!”, apuntan en la descripción.

El adelanto no se guarda muchos detalles con respecto a lo que se viene en la serie y muestra directamente el Gear5 de Luffy, llamado Joy Boy, por lo que si no quieres tener tantos spoilers te recomendamos no ver este nuevo adelanto.