Convierten publicidad de Jujutsu Kaisen en altar a Gojo Satoru en el Metro de Santiago

Primero: Si no sigues el manga de Jujutsu Kaisen es probable que no quieras seguir leyendo esta noticia, luego no digas que no te lo advertimos.

El desenlace del combate entre Saturo Gojo y Sukuna al parecer ya tiene un ganador, y es que de la mano del último capítulo de la obra de Gege Akutami se ha conocido la derrota del “hechicero más fuerte”. Aunque por el momento se desconocen los detalles que llevaron a su supuesta derrota, los paneles del manga dejan bastante claro que Gojo habría perdido la vida en el combate.

Ante esto, es que varios fans de la obra han decidido concurrir hasta la estación del metro donde se encuentra la publicidad del anime para levantar un altar en su honor.

Con frases como “El más fuerte por siempre” o “¿Por qué Gege?”, es que los usuarios recordaron al profesor a la vez que dejaron flores y velas a modo de homenaje.

Aunque todo parece apuntar a que Gojo ha muerto realmente por el momento sólo queda esperar para ver el camino que toma la obra, y es que no es del todo extraño que personajes regresen luego de estar supuestamente muertos.