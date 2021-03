El Baron Zemo se considera a si mismo un héroe en The Falcon and the Winter Soldier

En una entrevista on ComicBook.com el productor Malcolm Spellman habló sobre las motivaciones del Baron Zemo en la nueva serie The Falcon and the Winter Soldier.

El villano, interpretado por Daniel Brühl, volverá luego de su última aparición en Captain America: Civil War para completar su cruzada contra los superhéroes, algo que el también showrunner de la serie explica que se desprende de su origen tanteado en aquella película.

“Quién es Zemo, lo que hizo por su país, de dónde viene la máscara, todo eso viene ligado a una historia personal sobre un hombre cuyo país, su ciudad, y su familia fueron destruidos por superhéroes que él ve como villanos ¿cierto?”, explicó.

Según lo que se presentó anteriormente en el MCU, Helmut Zemo fue una víctima del ataque de Ultron en Sokovia, que culminó con los Avengers destruyendo una ciudad para evitar que se convirtiera en un arma de destrucción masiva. Así, Spellman explica que “Zemo cree que es el héroe en esta serie”.

El productor también tuvo palabras de alabanza para el actor que lo interpreta: “Tengo que decirlo, Daniel Brühl, tu sabes que Sebastian [Stan] y Anthony [Mackie] se la pueden con todo pero Daniel Brühl era cómo ‘me voy a robar cada escena en la que esté'. Estuvo grandioso”.

El Baron Zemo volverá con su clásica máscara púrpura y aparentemente un grupo de seguidores en The Falcon and the Winter Soldier, que se estrena en Disney+ el 19 de marzo.