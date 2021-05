El peso simbólico que tuvo la realización de The Falcon and the Winter Soldier según sus creadores

“Queríamos crear superhéroes que se sintiesen como personas regulares, como tú y como yo, que pudiésemos conectar con ellos, que nos sentásemos y pudiésemos tener una comida con ellos y te hablaran”.

Con esas palabras, el showrunner de la serie The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, definió al objetivo que buscaron implementar con la serie tras su presentación total en el streaming Disney+.

“Sentí que esa era una innovación que con suerte podríamos traer a este género, al menos en este nivel. Estoy seguro que mucha gente lo ha hecho millones de veces en el pasado, pero no en este nivel gigante. Nos trazamos hacer eso y la gente lo recibió, lo que para mi fue un cambio en el juego en lo que podemos hacer en estos proyectos gigantes de superhéroes gran presupuesto”, agregó Spellman.

El productor y guionista, que comandó a la sala de escritores de la serie, agregó que la serie excedió todas sus expectativas y recalcó que jamás pensó que se involucraría en este universo cohesionado de historias. “Desde que crecí como un niño que leía los cómics hasta convertirme en un realizador, nunca, ni en un millón de años, pensé que podría estar involucrado con Marvel. Y ver cómo ha sido recibida en su mayoría, por los fans, es mucho más de lo que podría haber esperado”, remarcó.

Asegurando también que fue un trabajo duro el establecer a Sam Wilson como Capitán América, el showrunner de la serie dejó en claro que la narrativa tuvo que confrontar con un entorno difícil.

“Para cualquier persona negra en Estados Unidos, las estrellas y las rayas, ellos tienen una relación dura con ese símbolo y queríamos ser honestos, no queríamos que se saliese con la suya fácilmente. Queríamos que realmente tuviese que ir en esa travesía y siento que hicimos un buen trabajo. Yo quería ser muy respetuoso, porque tengo que volver a mi casa, con mis amigos y mi familia, y quería ser muy respetuoso con lo que ese símbolo significa”, explicó.

En la evaluación de su trabajo, Spellman también destacó que de lo que más está orgulloso con la serie es todo lo que involucró a los personajes de Sam Wilson (Anthony Mackie) e Isaiah Bradley (Carl Lumbly). “También fue cómo Isaiah logró traer una conversación y lucha más amplia en un solo personaje, en esos momentos, que estuvieron cargados de emoción”, explicó.

A pesar de que fue reportado que Spellman se encargará de co-escribir Capitán América 4, el creativo aseguró que “no sabe nada” al respecto en conversación con Mouse. Tampoco quiso profundizar en la posibilidad de que un personaje como el Red Skull pueda volver. “No lo sé, tengo que averiguarlo primero para saber quién podría volver”, sostuvo.

Kari Skogland, directora de todos los episodios de la serie, por su parte explicó su que evaluación personal de la serie inevitablemente tiene relación con el hecho de presentar al primer Capitán América negro.

“Desde el comienzo sentí que era la historia más importante del siglo, porque estaba tomando un símbolo muy emblemático, no solo el escudo, sino que también la idea y título del Capitán América, y realmente tomarlo para explorar lo que eso significaba a una gran parte de la comunidad que hasta el día de hoy ha sido excluida y ese fue un desafío maravilloso”, remarcó.

Respecto a la escena que para ella define a toda la serie, Skogland planteó que le es muy difícil elegir a una sola favorita. “Todas fueron muy únicas y diferente, todas terminaron agregando a las rutas diferentes. La escena final entre Sam e Isaiah y la gran pelea, pero creo que siempre volveré a la escena de la terapia entre Sam y Bucky. Esa fue una escena muy satisfactoria de filmar porque era divertida por un lado y algo de irreverente, pero termina en algo más dramático. Es la primera vez que vemos vulnerable a Bucky”, explicó.

The Falcon and the Winter Soldier ya está disponible en Disney+.