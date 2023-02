El director de Shazam! Fury of the Gods sostiene que las antagonistas no seguirán “la ruta habitual de los villanos”

En menos de un mes finalmente se concretará el estreno de Shazam! Fury of the Gods, la segunda película del héroe que alguna vez fue conocido como Capitán Marvel. Pero aunque en su primera cinta Billy Batson peleó con una figura conocida de los cómics como el Doctor Sivana, en esta oportunidad el héroe y su familia se enfrentarán a un nuevo grupo de antagonistas que serían una creación original para la pantalla grande.

Como se ha adelantado esos rivales a vencer son Kalypso (Lucy Liu), Hespera (Helen Mirren) y Anthea (Rachel Zegler), las hijas de Atlas; quienes estarán molestas porque Billy “robó” los poderes de su padre. Recuerden que el nombre Shazam es un acrónimo de las figuras que dan su poder al héroe: Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio.

Pero aunque ese tipo de motivaciones y conflictos son estándar para las cintas de superhéroes, el director de Shazam! Fury of the Gods, David F. Sandberg, sostiene que esta no es una historia repetida.

“Las diosas no están del todo equivocadas, al menos no en su motivación”, comentó Sandberg a la revista SFX (vía Games Radar+). “Pero la forma en que lo hacen está muy mal, porque hacen algunas cosas malvadas. Pensé que era muy interesante y único, no seguir la ruta habitual de los villanos de los cómics. Y las criaturas mitológicas y los superpoderes van muy bien juntos”.

Si bien todavía no sabemos cómo resultará esa apuesta, Lucy Liu tanteó que el objetivo de las villanas será claro y aparentemente habrá una buena cohesión entre ellas.

“Básicamente venimos a este mundo para vengar a nuestro padre. Venimos a reclamar lo que creemos que es nuestro por derecho. Tenemos una misión, y eso es algo que nos mantiene unidas como hermanas, y también nos deja muy claro cuál es nuestro enfoque”, afirmó la actriz.

Shazam! Fury of the Gods se estrenará el 16 de marzo en cines.