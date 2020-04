El final de temporada de The Flash cambió y ahora no incluirá un cliffhanger con Reverse Flash

Desde que The Flash tuvo que detener sus filmaciones a mediados de marzo para evitar más contagios de coronavirus, el final de temporada de la serie ha estado marcado por la incertidumbre.

Si bien la producción había avanzado bastante en la sexta temporada, por la contingencia no se alcanzaron a filmar los 22 episodios presupuestados para este ciclo y poco después de la suspensión del rodaje se optó por postergar la conclusión de la temporada actual de la serie.

Pero las cosas no mejoraron y como las filmaciones no se han podido reanudar debido a la pandemia, finalmente The CW habría optado por cambiar el final de la sexta temporada de The Flash.

En una nueva entrevista con TV Line el actor que interpreta a Barry Allen, Grant Gustin, reveló que la sexta temporada de la serie ya no terminará con el episodio 22, sino que concluirá con el capítulo 19.

En la práctica esto cambiará el final que estaba presupuestado para este arco de las aventuras del velocista escarlata y para tristeza de los fans no se podrá concretar una sorpresa con Reverse Flash.

“Al final de lo que habría sido esta temporada, iba a haber un gran cliffhanger de (Eobard) Thawne, pero ese no será el cliffhanger que tendremos”, comentó el actor. “(El episodio) 19, ‘Success Is Assured’, va a terminar siendo nuestro final, por lo que tendremos un cliffhanger diferente al planeado originalmente. Pero el cliffhanger a finales del (capítuloI) 6x19 sirve como un muy buen final”.

Gustin no ahondó en lo que implicará ese final para el futuro de la serie ni tampoco reveló si eventualmente se volverá a incorporar esa desechada idea con Thawne. No obstante, como bien saben los seguidores de The Flash, el villano nunca dura mucho tiempo lejos de la vida de Barry Allen.

The Flash estrenará un nuevo episodio este martes en Estados Unidos, el primero después de varias semanas sin nuevas entregas, y desde ya Gustin promete que el capítulo titulado “So Long Goodnight” será muy importante para el futuro de la serie.

“El episodio de Rag Doll cambia la dinámica del equipo y la familia West-Allen”, dijo el actor. “No son solo pequeños desafíos, sino que tendrán efectos duraderos durante el resto de la temporada. No es solo una cuestión de villano de la semana, sino que afectará toda la serie a futuro”.