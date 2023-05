Grant Gustin intentó dejar The Flash varias veces antes de la novena temporada

Como están las cosas actualmente The Flash presentará su último episodio la próxima semana y cerrará así la historia televisiva del velocista escarlata que se extendió por nueve temporadas desde 2014 hasta este 2023.

Pero si las cosas hubieran marchado como quería Grant Gustin un par de veces, el final de The Flash ya sería cosa del pasado.

En una entrevista con EW a propósito del final de la serie el actor que ha dado vida al héroe de Central City desde un cameo en Arrow confirma que trató de dejar The Flash en varias oportunidades durante los últimos años.

“Inicialmente, cuando todos firmamos, era una carrera de seis años que se extendió a siete”, explicó el actor. “Me casé (mientras filmaba) la temporada 5. Tuve una hija durante la temporada 7, así que obviamente empiezas a pensar en los cambios de vida en ese momento. Además, Arrow había terminado con su octava temporada, así que pensé: ‘Terminemos con la temporada 8′”.

Pero aunque Gustin quería dejar la serie hasta la temporada que se emitió entre 2021 y 2022, Greg Berlanti, el productor artífice del Arrowverso, lo convenció de realizar otra entrega más que ahora es la novena y última temporada de The Flash.

Dicha decisión no fue beneficiosa solo para los fans, sino que también para el propio Gustin que dudaba de sus sentimientos respecto a una eventual temporada de The Flash sin él.

“Sabía que era hora de alejarme, pasar más tiempo con mi familia y entrar en el próximo capítulo de mi vida, pero creo que realmente habría cuestionado mi decisión si hubieran hecho una temporada 10, si hubiera sabido que toda la familia todavía estaba junta y yo estaba en otro lugar, así que me alegro de que todos hayamos terminado al mismo tiempo. No soy realmente una persona con miedo de perderse las cosas, pero seguro que hubiera tenido miedo de ausentarme con sobre eso”, dijo el actor.

Pero Gustin no era el único que quería dejar The Flash ya que en el mismo artículo de EW se explica que Candice Patton, la actriz tras Irs West-Allen, también planeaba dejar la serie.

“Sabía que iba a ser mi último año también, tanto si el programa continuaba como si no”, comentó Patton. “Así que definitivamente me sentí aliviada de que Grant estuviera en la misma página sobre el final del programa. Definitivamente no quería irme antes que los demás, así que estaba muy contenta”.

Si bien el showrunner de The Flash, Eric Wallace, tenía planes para llegar hasta una décima temporada de la serie, es evidente que parte del elenco no quería eso. Después de todo Danielle Panabaker, quien al igual que Gustin y Patton está en The Flash desde la primera temporada, recordó que el actor tras Barry Allen le expresó en varias oportunidades su deseo de dejar esa apuesta de The CW.

“Me reí de él porque esa no era la primera vez que Grant me decía que había terminado con el programa”, recordó Panabaker sobre la charla con su compañero de elenco sobre el fin del programa. “Muchas veces en los últimos nueve años, ha ido tan lejos como para hacer llamadas telefónicas y decirle a la gente que estaba listo para terminar. Realmente creía que la temporada 8 iba a ser su último año, así que escuché esta canción y baile antes. Cuando salió en la prensa, le envié un mensaje de texto y le dije: ‘Está bien, te creo esta vez’”.

Como pueden imaginar esto implica que Gustin ya había reflexionado sobre el fin de sus días como el velocista escarlata y el actor estaría conforme con su decisión.

“Parecía que era hora”, señaló Gustin. “Muchas personas querían que llegáramos a 10 temporadas, pero en mi mente hicimos 10 años: fue en 2013 cuando me eligieron como Barry Allen y terminamos en 2023. Habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer, los personajes estaban en un buen lugar, y habíamos llegado a la conclusión”.

El final de The Flash se estrenará este 24 de mayo en Estados Unidos.