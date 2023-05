El final de The Flash no incluirá a Cisco

Un popular personaje de The Flash no volverá para el último episodio de la serie. Si bien aún falta una semana para que The CW estrene el último capítulo de esa serie, EW reveló que Carlos Valdes no regresará como Cisco Ramon para ““A New World, Part Four”, el último episodio de la serie del velocista escarlata,

Valdes debutó como Cisco en el primer episodio de The Flash en 2014 y continuó apareciendo regularmente en la serie hasta la séptima temporada. Sin embargo, aunque la idea era que volviera como el mejor amigo de Barry Allen para el último capítulo de la novena temporada, eso no se pudo concretar por temas de agenda.

De acuerdo a EW, Valdes expresó que quería aparecer en el final de The Flash pero no lo consiguió porque estaba filmando la serie Up Here.

“Honestamente, no había forma de que sucediera”, comentó el actor, “lo cual fue realmente desgarrador para mí porque pensé que, si decidí alejarme del programa, al menos tenía que estar allí para el final cerrando esta cosa”.

Pero lamentablemente las cosas no funcionaron y Cisco no figurará en la despedida de The Flash que será emitid este 24 de mayo en Estados Unidos.