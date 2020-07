El guionista de Watchmen reveló otras ideas que se consideraron para el final de la película

La película de Watchmen dirigida por Zack Snyder cambió parte del famoso final del cómic creado por Alan Moore y Dave Gibbons. Y, en lugar de incluir a un gigantesco calamar en la ciudad de Nueva York, la cinta de 2009 apostó por concretar el plan de Ozymandias con una serie de ataques nucleares por los cuales fue inculpado Dr. Manhattan y en última instancia consiguieron el mismo propósito que tenía Veidt en el material de origen: detener la guerra.

Pero esa desviación desde la propuesta del cómic no fue la única opción que se contempló para cerrar la película durante el desarrollo del proyecto.

Antes de que Snyder asumiera la dirección, varios directores postularon a tomar las riendas de la adaptación y en una nueva conversación con el podcast “Script Apart”, el guionista David Hayter detalló las ideas que tuvo para el final mientras trabajaba con Paul Greengrass (United 93) y Darren Aronofsky (Requiem for a Dream).

Ante todo, Hayter recuerda que en la versión del guión que se estaba desarrollando para Greengrass el final era bastante diferente de lo que finalmente presentó con Snyder.

De acuerdo al guionista, esa versión de la película habría terminado con Nite Owl matando a Ozymandias al embestirlo con la Owlship.

A raíz de eso Veidt no habría completado su plan maestro y Nite Owl se habría encargado de difundir un video falso que culpaba al Dr. Manhattan por la destrucción. Algo que en última instancia también habría propiciado el fin de la guerra.

“Todo está orquestado por Adrian / Ozymandias. Todos los pasos para el armagedón que Paul Greengrass estaba pidiendo, el asesinato de El Comediante, todo eso fue creado por Adrian”, explicó Hayter sobre esa versión de la trama (vía NME).

Por otra parte la adaptación de Watchmen comandada por Greengrass habría estado ambientada en el presente y habría apostado por alejarse de la década de 1980.

“Sabíamos que iba a ser muy difícil hacer el final del libro, además de que había sucedido el 11 de septiembre y no pensé que deberíamos tener imágenes de cuerpos en Times Square, sentí que no era apropiado”, dijo Hayter. “Así que eso me inspiró a decir que la gente debería desaparecer como sombras, como las sombras de Hiroshima que están pintadas en el cómic”.

Pero esa no fue la única versión de la película de Watchmen en la que Hayter trabajó antes de dar con la versión final y el guionista también recordó que colaboró con Darren Aronofsky en el proyecto.

Aronofsky solo estuvo vinculado un par de días a la adaptación del famoso cómic. No obstante, Hayter sostiene que aportó un elemento que fue clave en su versión definitiva del final de la película.

“(Aronofsky) Me envió una nota que decía: ‘Tengo un amigo que es físico y tuvo una idea para la película. ¿Qué pasa si el Doctor Manhattan es el agente de destrucción?”, señaló el guionista. “Eso simplemente encajó en mi cerebro”.