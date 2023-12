Christopher Nolan califica a ‘Watchmen’ como una película “adelantada a su tiempo”

Christopher Nolan ha alabado la película de Zack Snyder ‘Watchmen’, apuntando que es un filme “adelantado a su tiempo”.

En conversación con The Hollywood Reporter es que el director de Oppenheimer se refirió al filme estrenado en 2009, señalando que ”Siempre he creído que ‘Watchmen’ estaba adelantada a su tiempo”, agregando que “La idea de un equipo de superhéroes, que tan brillantemente subvierte, aún no existía en las películas”..

De acuerdo a lo que detalló en la ocasión, “Hubiera sido fascinante verla lanzada después de ‘Avengers’”.

Watchmen la adaptación de las novelas gráficas de Alan Moore, dirigida por Zack Snyder se estrenó en 2009 logrando un desempeño regular en taquilla.

Tras el estreno de Watchmen, Snyder trabajó en varias películas de superhéroes como Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice y Justice League, y recientemente dio a conocer que incluso a él le están cansando las adaptaciones de superhéroes.