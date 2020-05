El hermano de Pablo Escobar demandó a Apple por más de $2 mil millones de dólares

Roberto Escobar, el hermano del infame narcotraficante, Pablo Escobar, entabló una millonaria demanda contra Apple.

De acuerdo a TMZ, Roberto Escobar asegura que compró un iPhone X en abril de 2018 y un año después de esa adquisición habría recibido una carta con amenazas contra su vida por parte de un sujeto llamado Diego.

Roberto Escobar sostiene que a raíz de ese evento, que lo obligó a cambiarse de casa e invertir una gran cantidad de dinero en su seguridad, tuvo que conducir su propia investigación y esas pericias habrían apuntado al equipo de Apple como el responsable.

En particular, según el hermano de Pablo Escobar, “su iPhone había sido comprometido debido a una vulnerabilidad de FaceTime”

En ese contexto, como Roberto Escobar dice que solo compró un iPhone por sus comentadas medidas de seguridad, el hermano del narcotraficante colombiano decidió demandar a Apple.

Según TMZ, la demanda entablada por Roberto Escobar contra Apple es por $2.6 mil millones de dólares y apuntaría al estrés emocional y el dinero que tuvo que gastar para trasladarse de domicilio luego de las amenazas en su contra.

No obstante, eso no sería lo único que Roberto Escobar estaría haciendo contra la empresa de la manzana ya que TMZ cuenta que, en paralelo a la demanda, también lanzó un iPhone 11 Pro de 256GB bañado en oro bajo el amparo de su empresa, Escobar Inc.

Dicho equipo está a la venta por $499 dólares en una página llamada “ripapple” y según Roberto Escobar sería su forma de “luchar” contra Apple.