Sylvester Stallone reveló detalles de una Rocky 7 que probablemente nunca se podrá hacer

En julio del año pasado se reveló que Sylvester Stallone tenía un problema con el productor Irwin Winkler y su familia, quienes controlan a la franquicia de Rocky. A través de publicaciones en redes sociales, el actor los tildó como“los peores seres inhumanos”, acusándolos de usufructuar de los derechos de su creación.

“Después de que Irwin controlara a Rocky durante más de 47 años, y ahora Creed, realmente me gustaría tener de regreso al menos un poco de lo que queda de mis derechos, antes de pasárselos solo a sus hijos. Creo que sería un gesto justo de este señor de 93 años. Este es un tema doloroso que me carcome el alma, porque me gustaría dejar algo de Rocky para mis hijos”, dijo el actor en su momento.

Por esa razón, Stallone decidió no participar en Creed III. Al mismo tiempo, durante esa película se presentó la reunión con su hijo, y la presentación de su nieto, mientras que Adonis Creed sigue su propio camino.

Ahora, varios meses después de esa polémica, el propio Stallone ahora publicó en Instagram una serie de imágenes que corresponden a su trabajo de guión para una Rocky 7 que probablemente nunca se concretará.

Aunque el actor eliminó las publicaciones, varios usuarios lograron rescatar imágenes que incluían las portadas de cuadernos con el borrador de historia.

En las imágenes de Stallone también se dejaban ver textos escritos a mano que apuntaban a los temas de la película. Entre esos se incluyen las siguientes frases:

“Haz algo positivo para honrar su memoria”

“El dolor es amor no expresado”

“¿Hay algo, una ‘píldora mágica’ que pueda borrar el dolor, el dolor realmente fuerte, lo tomaría?”

La respuesta a la pregunta anterior era la frase: “No. Borraría el amor por mi esposa”.

Todo lo anterior apunta a Adrian, la esposa de Rocky que murió a raíz de un cáncer entre los sucesos presentados en Rocky V y Rocky Balboa. Su figura se transformó en una sombra que marcó al boxeador tanto en la sexta película de la saga como en los spin-offs de Creed.

Finalmente, tengan en cuenta que Stallone planteó que su historia para una secuela involucraría la presentación de un inmigrante ilegal que comienza a ser entrenado por Rocky.