El tráiler de Venom 2 desata a Carnage

Si no hubiese existido pandemia, Venom: Let There Be Carnage habría llegado a los cines en octubre del año pasado. Pero tal como sucedió con tanta películas, los problemas generados por el COVID-19 postergaron al lanzamiento.

Lo anterior finalmente cambiará durante el último trimestre, ya que finalmente se concretará el estreno de esta secuela que recuperará al Eddie Brock interpretado por Tom Hardy, quien estará más habituado al simbionte que le da habilidades. Pero inevitablemente los problemas se multiplicarán, ya que también entrará en acción el peligro que representa Cletus Kasady (Woody Harrelson).

Tal como en los cómics, este último será un asesino serial que logra escapar luego de que entra en contacto con Carnage, otro simbionte, aún más peligroso e incontrolable que Venom, Aquello dará pie a una batalla que promete volverse muy personal luego de que Cletus solo habla con Eddie durante su estancia en prisión.

Todo eso está en el nuevo tráiler de la película, que anticipa bastante de la acción y el tratamiento de efectos digitales encabezado por Andy Serkis, quien aquí tomará las riendas de la dirección tras su experiencia en la segunda unidad de las películas de El Hobbit y apuestas como el drama biográfico Breath y la adaptación de Mowgli: Legend of the Jungle.

Vean el tráiler a continuación.