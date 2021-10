Más cerca de lo que era normal: No Time To Die y Venom 2 rompen récords de recaudación durante la pandemia

Las expectativas de la industria cinematográficas durante octubre no son bajas. Y los más recientes estrenos alrededor del mundo cumplieron cabalmente durante sus primeros días de lanzamiento.

Por un lado, la nueva película de James Bond, No Time To Die, se convirtió en el mejor estreno fuera de Estados Unidos durante toda la pandemia.

En sus primeros tres días, la última película protagonizada por Daniel Craig logró recaudar $119 millones de dólares. La cifra es llamativa ya que la película del agente 007 se estrenará recién esta semana en EE.UU. y llegará a China, el otro gran mercado mundial, recién el próximo 22 de octubre.

El estreno de No Time To Die se concretó inicialmente en 54 países, incluido Chile, y sus cifras son especialmente altas en algunos países. Obviamente a la cabeza de todo esta el Reino Unido, en donde la producción del agente inglés sumó $34.8 millones de dólares. Esa cifra la instaló en esa zona como el sexto mejor lanzamiento de una película en la historia.

Pero el mundo del cine no solo se impulsó con James Bond. Por otro lado, Venom: Let There Be Carnage sumó $90 millones de dólares solo en Estados Unidos, lo que instaló a la película del anti-héroe de Marvel Comics como el mejor estreno en ese país desde que Star Wars: The Rise of Skywalker se estrenó a fines de 2019.

Además, la secuela recaudó un 12 por ciento más que la primera película, por lo que también representa un incremento no menor para la propia franquicia de los simbiontes.