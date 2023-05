RARBG, uno de los sitios más grandes de Torrents cierra sus puertas

RARBG, uno de los sitios más grandes y conocidos de Torrent, cerrará sus puertas según dieron a conocer los dueños de este.

El sitio cierra sus puertas luego de 15 años, y según dieron a conocer en un mensaje publicado en la página -a la cual ya no se puede acceder-, esto se debe a una variedad de razones, entre lo cual se encuentra la muerte de algunos integrantes del equipo a raíz del Covid-19, y la guerra en Ucrania.

“Los últimos 2 años han sido muy difíciles para nosotros: algunas personas de nuestro equipo murieron debido a complicaciones de covid, otras aún sufren los efectos secundarios, sin poder trabajar en absoluto. Algunos también están peleando la guerra en Europa – EN AMBOS LADOS”, escribieron al respecto.

Según agregan, el alza en los precios de los data centers en Europa es otra de las razones que llevó a esto.

“La inflación hace que nuestros gastos diarios sean imposibles de cubrir. Por lo tanto, ya no podemos administrar este sitio sin gastos masivos que ya no podemos cubrir de nuestro bolsillo. Después de una votación unánime, hemos decidido que ya no podemos hacerlo”, complementan.

“Lo sentimos, adiós”, cierra el mensaje.

RARBG contaba con millones de usuarios mes a mes, y mucho del contenido que llegaba a este luego se compartía a través de otros sitios piratas.

El cierre de este sitio se suma al de otros importantes sitios de Torrents como KickassTorrents, Torrentz, y ExtraTorrent, los cuales cerraron entre 2015 y 2016.