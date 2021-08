En septiembre llegará el juego para móviles The Lord of the Rings: Rise to War

NetEase, los desarrolladores para juegos para móviles han anunciado que en septiembre se lanzará a nivel global, The Lord of the Rings: Rise to War, juego que llevará el mundo creado por Tolkien a los dispositivos móviles.

Este juego, será un título de estrategia, el cual cuenta con las licencias tanto de los libros de El Señor de los Anillos, como de las películas, por lo que los diferentes personajes utilizados tendrán la apariencia de los actores de la trilogía de Peter Jackson.

The Lord of the Rings: Rise to War, de esta forma llevará a los jugadores a enfrentarse con ejércitos a lo largo de la Tierra Mieda, y desde NetEase, ya han abierto una página web para los interesados en pre-registrarse para el juego.

The Lord of the Rings: Rise to War saldrá para dispositivos iOS y Android el próximo 23 de septiembre.