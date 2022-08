Aaron Paul aseguró que no volverá a interpretar a Jesse Pinkman

Después del final de Breaking Bad, Aaron Paul ha regresado como Jesse Pinkman en dos ocasiones: la primera fue con la película El Camino que debutó en 2019 y la segunda ocurrió días atrás con su aparición en Better Call Saul.

Pero aunque claramente el interés por la historia de Jesse sigue vigente, recientemente Paul ratificó que no planea volver a interpretar al personaje.

“Es como volver a conectar con un amigo muy familiar. Puedes estar lejos de ese amigo por un tiempo, pero cuando están de vuelta en la compañía del otro, es como si no hubiera pasado el tiempo. Todos conocemos muy bien a nuestros personajes después de haberlos interpretado durante años, así que se sintió bien. Me encanta Pinkman. Siempre tendrá un lugar especial dentro de mí, pero puedo decir con confianza que (Better Call Saul) fue la última vez que veremos a Pinkman. Así que fue una buena despedida”, le dijo Paul a THR.

Considerando que la próxima serie de Vince Gilligan no tendrá nada que ver con el mundo de Breaking Bad, efectivamente es posible que no volvamos a ver a Aaron Paul como Jesse Pinkman. Pero mientras la idea de otros spin-offs de Breaking Bad seguiría sobre la mesa, aquella opción tampoco se puede descartar de plano. Después de todo, el actor ya había dicho algo similar después de El Camino.