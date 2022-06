AMC está interesado en más spin-offs de Breaking Bad después de Better Call Saul

Si todo dependiera de AMC, el mundo de Breaking Bad continuaría de la mano de un nuevo spin-off después de la esperada conclusión de Better Call Saul. Pero aunque la cadena no ha dudado en aprobar un sinfín de producciones derivadas de The Walking Dead, en el caso de Breaking Bad no pretenderían realizar nada sin la venia de sus creadores.

Durante una entrevista con Variety sobre los planes de la cadena Dan McDermott, el presidente de entretenimiento y AMC Studios en AMC Networks, confirmó que el canal está interesado en más spin-offs de Breaking Bad. No obstante, cualquier desarrollo en esa línea dependería de Vince Gilligan y Peter Gould.

“Puedo decirles que si pudiera hacer algo para alentar a Vince y Peter a continuar en este universo, lo haría”, señaló McDermott. “Creo que tendrías que preguntarles, pero la puerta siempre está abierta y anhelo el día en que suene mi teléfono y Vince, Peter o nuestros amigos de Sony me llamen para decir: ‘Oye, creo que tenemos otro espectáculo en marcha en este universo’”.

Considerando la buena reputación que tiene el mundo de Breaking Bad y lo que se ha ofrecido con la última temporada de Better Call Saul, es innegable que existe un interés y potencial en esa saga. Pero claro, como bien señaló McDermott, por ahora no hay planes para nuevas series y lo único en el horizonte después del cierre de Better Call Saul es la serie animada Slippin’ Jimmy.