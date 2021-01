Equipo de Sony San Diego está trabajando en un nuevo juego de una franquicia existente de PlayStation

Un nuevo equipo de Sony San Diego se encuentra trabajando en una franquicia ya existente de PlayStation según se dio a conocer recientemente. Se trataría del estudio Visual Arts, el cual buscaría expandir las actuales propiedades intelectuales (IP) de Sony.

La información proviene desde el perfil de LinkedIn del exjefe de la desarrolladora, Michael Mumbauer, quien apuntó que ayudó a la formación de un “equipo estrella completamente nuevo”, para trabajar en juegos de acción y aventura triple A.

“Con base en San Diego y utilizando un motor tecnológico propio, este equipo se reunió para expandir las franquicias existentes y crear historias completamente nuevas para la próxima generación de jugadores”, agrega.

Aunque no se tiene ningún tipo de confirmación del juego en el que están centrados, los rumores apuntan a que podría tratarse de una nueva entrega de Uncharted, dejando de esta forma que Naughty Dog esté más centrada en The Last of Us y nuevas IP.