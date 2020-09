Conozcan a Esperanza “Spooner” Cruz, el nuevo personaje de Legends of Tomorrow

La quinta temporada de Legends of Tomorrow concluyó con varios integrantes menos abordo de la Waverider. Mientras Nora y Ray dejaron al equipo para disfrutar de una vida normal lejos de los viajes en el tiempo, al final del quinto ciclo Charlie también se despidió de las Leyendas para continuar sus aventuras en los bares de Londres.

En ese escenario, era evidente que Sara Lance y compañía tendrían que reclutar a nuevos integrantes para sus próximas travesías y durante el panel de Legends of Tomorrow en DC FanDome finalmente se presentó a uno de los nuevos personajes que se sumará a esta producción del Arrowverso.

Según recoge TV Line, Lisseth Chavez (Chicago P.D) se sumará a la sexta temporada como Esperanza “Spooner” Cruz, un nuevo personaje que aparentemente será clave para que el equipo lidie con los extraterrestres que serán la principal amenaza de los próximos episodios.

Esperanza “Spooner” Cruz es descrita como una persona “dura y autosuficiente” que “vive fuera de la red, diseñando tecnología ingeniosa para la detección y defensa contra los extraterrestres. Y aunque algunos podrían llamarla paranoica, ella lo llama estar preparada".

Cruz aparentemente sobrevivió a un encuentro con extraterrestres en su infancia por lo que “ahora cree que tiene la capacidad de comunicarse telepáticamente con los extraterrestres”.

Eso sí, no esperen que Cruz sea un personaje similar a la Zari original, Nate y otros héroes que se han sumado a las aventuras de la Leyendas desde su primera temporada.

“Ella no va a ser la adorable perdedora que normalmente tenemos”, advirtió la productora ejecutiva de Legends of Tomorrow, Grainne Godfree, durante el panel. “Ella va a ser alguien que es bastante duro y se lo demuestra a las otras Leyendas, y todos tendrán que reaccionar ante ella, y creo que los va a desconcertar un poco”.

Como recordarán, la sexta temporada de Legends of Tomorrow incluirá a extraterrestres como sus principales rivales porque el quinto ciclo de la serie finalizó con Sara Lance siendo secuestrada por unas criaturas que aún no son presentadas.

The CW aún no fija una fecha exacta para el estreno de la sexta temporada de Legends of Tomorrow, sin embargo, se espera que la serie vuelva en 2021.