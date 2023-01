Es oficial: Wednesday tendrá una segunda temporada

Un par de meses después del estreno, Netflix finalmente renovó Wednesday para una segunda temporada. Después de tantear un anuncio al respecto durante el jueves pasado, este viernes el streaming confirmó que desarrollará otra temporada de su popular serie inspirada en Los Locos Addams.

Wednesday fue creada por Alfred Gough y Miles Millar (Smallville) y su primera temporada incluyó episodios dirigidos por Tim Burton.

“Ha sido increíble crear un programa que se haya conectado con personas de todo el mundo”, dijeron Gough y Miles Millar (vía THR). “Estamos emocionados de continuar el tortuoso viaje de Wednesday hacia la segunda temporada. Estamos ansiosos por sumergirnos de cabeza en otra temporada y explorar el mundo excéntrico y espeluznante de Nevermore. Solo necesitamos asegurarnos de que Wednesday no haya vaciado la piscina primero”.

Wednesday se estrenó en a fines de noviembre de 2022 mediante Netflix y no tardó en convertirse en una de las series más populares del streaming. De hecho, se consolidó como la segunda serie en inglés más vista en la historia de Netflix. No obstante, como la renovación no fue tan rápida como algunos esperaban, en los últimos días se habían instalado rumores y especulaciones sobre el futuro de la serie que ahora fueron descartados por esta renovación.

Si bien por el momento no hay detalles oficiales sobre la segunda temporada de Wednesday, se espera que Jenna Ortega continúe como la protagonista y, en base a dichos anteriores de los showrunners, también podemos esperar más de la familia Addams y dinámicas como la amistad de Wednesday con Enid.