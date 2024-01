Premios Emmy: sigue el minuto a minuto de la ceremonia

Cuatro meses después de lo inicialmente planificado, los Emmy finalmente celebran su 75° edición. El evento organizado por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión tiene como principal candidata a Succession, producción que ya se ha coronado en dos ocasiones como Mejor serie de drama y, si se cumplen los pronósticos, repetirá el triunfo esta noche en el Peacock Theater de Los Angeles (California).

Ese sería un broche dorado para una de las mejores historias televisivas de los últimos años. Debido a que su creador, el británico Jesse Armstrong, decidió finalizarla tras su cuarta temporada, no habrá nuevas oportunidades para que la ficción sobre la familia Roy vuelva a ser reconocida en la premiación. En cambio, sus principales contendientes, The White Lotus y The last of us, ya preparan su tercer y segundo ciclo, respectivamente.

Foto: Reuters/Aude Guerrucci

En el apartado de comedia asoma como favorita El oso, la frenética serie sobre los trabajadores de un local de comida de Chicago. Su primera tanda de capítulos (la segunda debutó después del cierre del período de votaciones) intentará arrebatarle el galardón al final de Ted Lasso, comedia de Apple TV+ que alzó el reconocimiento principal en dos ocasiones consecutivas. Otra amenaza es Abbott Elementary, que hace un par de años estuvo cerca de dar la sorpresa.

En el rubro de miniseries la competencia la protagonizan dos títulos de Netflix: Bronca, la historia encabezada por Ali Wong y Steven Yeun, y Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, que fue un fenómeno de público durante el segundo semestre de 2022. El resultado más lógico sería la victoria de la primera, que acaba de imponerse en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards.

Por su parte, Pedro Pascal intentará obtener el primer Emmy de su carrera. Si lo logra, el chileno vencerá los pronósticos, que apuntan a que la distinción a Mejor actor de serie de drama irá a manos de algunas de las figuras de Succession. Su suerte en las otras dos categorías en las que postulaba se conoció el fin de semana antepasado: Barack Obama se apoderó del premio a Mejor narrador y Sam Richardson (Ted Lasso) hizo lo propio en Mejor actor invitado de serie de comedia.

La ceremonia principal comienza a las 22:00 horas y será transmitida por TNT y HBO Max.

Revisa la lista actualizada de ganadores a continuación:

Mejor actriz de reparto de miniserie, película o serie antológica

Annaleigh Ashford (Bienvenidos al Chippendale)

Maria Bello (Bronca)

Claire Danes (La Nueva Vida de Toby)

Juliette Lewis (Bienvenidos al Chippendale)

Camila Morrone (Daisy Jones & The Six)

Niecy Nash-Betts (Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer)

Merritt Wever (Tiny Beautiful Things)

Mejor programa de variedades con sketches

A Black Lady Sketch Show (HBO)

Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Saturday Night Live (NBC)

Mejor actor de serie de comedia

Bill Hader (Barry)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (El Oso)

Mejor actor de reparto de serie de comedia

Anthony Carrigan (Barry)

Phil Dunster (Ted Lasso)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

James Marsden (Jury Duty)

Ebon Moss-Bachrach (El Oso)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Mejor actor de reparto de serie de drama

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfadyen (Succession)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgård (Succession)

Mejor actriz de reparto de serie de drama

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

Mejor actriz de serie de comedia

Christina Applegate (Muertos Para Mí)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Merlina)

Mejor actriz de reparto de serie de comedia

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Ayo Edebiri (El Oso)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Jessica Williams (Shrinking)

Mejor narrador

Chimp Empire (Mahershala Ali)

Good Night Oppy (Angela Bassett)

Our Universe (Morgan Freeman)

Working: What We Do All Day (Barack Obama)

Patagonia: Life on the Edge of the World (Pedro Pascal)

Mejor actriz invitada de serie de comedia

Becky Ann Baker (Ted Lasso)

Quinta Brunson (Saturday Night Live)

Taraji P. Henson (Abbott Elementary)

Judith Light (Poker Face)

Sarah Niles (Ted Lasso)

Harriet Walter (Ted Lasso)

Mejor actor invitado de serie de comedia

Jon Bernthal (El Oso)

Luke Kirby (The Marvelous Mrs. Maisel)

Nathan Lane (Only Murders In The Building)

Pedro Pascal (Saturday Night Live)

Oliver Platt (El Oso)

Sam Richardson (Ted Lasso)

Mejor actriz invitada de serie de drama

Hiam Abbass (Succession)

Cherry Jones (Succession)

Melanie Lynskey (The Last of Us)

Storm Reid (The Last of Us)

Anna Torv (The Last of Us)

Harriet Walter (Succession)

Mejor actor invitado de serie de drama

Murray Bartlett (The Last of Us)

James Cromwell (Succession)

Lamar Johnson (The Last of Us)

Arian Moayed (Succession)

Nick Offerman (The Last of Us)

Keivonn Montreal Woodard (The Last of Us)

Mejor guión de serie de comedia

Barry: wow – Bill Hader

El Oso: System – Christopher Storer

Jury Duty: Ineffective Assistance – Mekki Leeper

Only Murders in the Building: I Know Who Did It – John Hoffman, Matteo Borghese, and Rob Turbovsky

The Other Two: Cary & Brooke Go to an AIDS Play – Chris Kelly and Sarah Schneider

Ted Lasso: So Long, Farewell – Brendan Hunt, Joe Kelly, and Jason Sudeikis

Mejor guión de serie de drama

Andor: One Way Out – Beau Willimon

Bad Sisters: The Prick – Sharon Horgan, Dave Finkel, and Brett Baer

Better Call Saul: Point and Shoot – Gordon Smith

Better Call Saul: Saul Gone – Peter Gould

The Last of Us: Long, Long Time – Craig Mazin

Succession: Connor’s Wedding – Jesse Armstrong

The White Lotus: Arrivederci – Mike White

Mejor guión de miniserie, película o serie antológica

Bronca: The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain – Lee Sung Jin

Fire Island – Joel Kim Booster

La Nueva Vida de Toby: Me-Time – Taffy Brodesser-Akner

Prey – Patrick Aison and Dan Trachtenberg

Swarm: Stung – Janine Nabers and Donald Glover

Weird: The Al Yankovic Story – Al Yankovic and Eric Appel

Mejor guión de programa de variedades

The Daily Show with Trevor Noah

Last Week Tonight with John Oliver

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert

Saturday Night Live

Mejor dirección de serie de comedia

Barry: wow – Bill Hader

El Oso: Review – Christopher Storer

The Marvelous Mrs. Maisel: Four Minutes – Amy Sherman-Palladino

The Ms. Pat Show: Don’t Touch My Hair – Mary Lou Belli

Ted Lasso: So Long, Farewell – Declan Lowney

Merlina: Wednesday’s Child Is Full of Woe – Tim Burton

Mejor dirección de serie de drama

Andor: Rix Road – Benjamin Caron

Bad Sisters: The Prick – Dearbhla Walsh

The Last of Us: Long, Long Time – Peter Hoar

Succession: America Decides – Andrij Parekh

Succession: Connor’s Wedding – Mark Mylod

Succession: Living+ – Lorene Scafaria

The White Lotus: Arrivederci – Mike White

Mejor dirección de miniserie, película o serie antológica

Bronca: Figures of Light – Lee Sung Jin

Bronca: The Great Fabricator – Jake Schreier

Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer: Bad Meat – Carl Franklin

Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer: Silenced – Paris Barclay

La Nueva Vida de Toby: Me-Time – Jonathan Dayton and Valerie Faris

Prey – Dan Trachtenberg

Mejor actor de reparto de miniserie, película o serie antológica

Murray Bartlett (Bienvenidos al Chippendale)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Richard Jenkins (Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer)

Joseph Lee (Bronca)

Ray Liotta (Black Bird)

Young Mazino (Bronca)

Jesse Plemons (Amor y Muerte)

Mejor actriz de miniserie, película o serie antológica

Lizzy Caplan (La Nueva Vida de Toby)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Swarm)

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

Riley Keough (Daisy Jones & the Six)

Ali Wong (Bronca)

Mejor actor de miniserie, película o serie antológica

Taron Egerton (Black Bird)

Kumail Nanjiani (Bienvenidos al Chippendale)

Evan Peters (Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Bronca)

Mejor actriz de serie de drama

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (La Diplomática)

Sarah Snook (Succession)

Mejor actor de serie de drama

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor programa de variedades de entrevistas

The Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

The Problem With Jon Stewart

Mejor reality de competición

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice

Mejor miniserie o serie antológica

Bronca

Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer

Daisy Jones & the Six

La Nueva Vida de Toby

Obi-Wan Kenobi

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

Barry

El Oso

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Merlina

Mejor serie de drama

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets