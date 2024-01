Los Bunkers se alistan para Viña: “El repertorio muestra la historia de la banda y cosas que antes no tocamos”

De las dos ocasiones en que Los Bunkers se han presentado en el Festival de Viña, el guitarrista Mauricio Durán recuerda con mayor claridad la segunda, en 2012. Para entonces ya habían publicado seis discos y eran una de las bandas chilenas más populares a nivel local. Fue una noche estelar, con un set extenso e invitados como Manuel García. “Tocamos temprano -dice-. También veníamos con el Música Libre, que había sido un disco como muy popular, entonces era una ratificación del nivel de popularidad que tenía la banda. Fue una mejor experiencia”.

Los Bunkers habían debutado en el evento en 2007, tras publicar el disco Vida de Perros. Una experiencia que llegó tras ponderar la invitación con cuidado. Aunque en el debut, uniformados con chaquetas rojas como si fueran los Beatles en el Shea Stadium, los penquistas salieron a tocar pasadas las dos de la mañana.

“Uno va al festival cuando siente que tiene que ir y nosotros queríamos ir con un repertorio que fuera mucho más popular. Nosotros siempre hemos sido cuidadosos de los pasos que hemos dado en nuestra carrera y sentimos que teníamos que ir con un repertorio macizo -apunta Durán-. La primera vez tocamos muy tarde. Me acuerdo que estábamos muertos de sueño, estábamos muy cansados. Lo tengo medio borrado de mis recuerdos”.

Con su nuevo disco Noviembre estrenado hace poco más de dos meses, y el rodaje que les ha dado la gira de reunión Ven aquí, el grupo llega por tercera vez a la Quinta Vergara. Una situación que los sorprende en un momento diferente de su carrera. “Estamos súper en forma, probablemente estemos en nuestro mejor estado tocando, y traemos disco nuevo bajo el brazo -señala Mauricio Durán-. El grupo está en un punto donde reúne varios elementos que hacen diferente esta presentación que las dos anteriores”.

El grupo estará en el Festival el jueves 29 de febrero, jornada en que ya están confirmados además el comediante Sergio Freire y la estrella urbana Young Cister. Hasta ahora la venta de boletos superaba el 80% y quedan disponibles entradas en Palco y Plateas preferencial, Premium y Golden.

17 DE OCTUBRE 2023 GRUPO MUSICAL LOS BUNKERS EN ENTREVISTA PARA CULTO DE LA TERCERA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

Respecto a lo que se puede esperar para su presentación, Los Bunkers anticipan parte de lo que se verá esa noche. “El repertorio va a ser una muestra representativa de la historia de la banda, más un toque de cosas nuevas que también nos interesa mostrar -dice Durán-. Creo que el disco nuevo tiene un par de aristas súper interesantes para presentar. También hay cosas de La velocidad de la luz (2013) que no que no se mostraron en el Festival anterior, más sumado a lo a lo clásico, ahí va a estar la gran diferencia respecto a las dos versiones anteriores que fuimos”.

Además de la presentación en Viña, en el 2024 el grupo tiene en agenda una serie de conciertos, entre las que destaca sus dos noches en el Estadio Nacional (27 y 28 de abril), para la que solo quedan entradas en localidades de cancha para la segunda jornada. Pese a la coincidencia de dos hitos importantes en menos de tres meses, en el grupo señalan que no hubo resquemor al aceptar la invitación a Viña. No había temor al choque de eventos.

“No -dice tajante Mauricio Durán-. A lo mejor si el Estadio Nacional hubiera estado muy cuesta arriba en términos venta de las entradas, a lo mejor habría sido más preocupante. Pero no. Además las entradas de Viña se han estado vendiendo muy rápido. Por lo demás son dos espectáculos súper diferentes; uno es mucho más televisivo, más acotado, en cambio los shows del Estadio Nacional tienen características muy distintas. Lo que se está preparando para ese momento, no lo podemos montar en ninguna parte”.

Los Bunkers - Foto por Ruben Márquez

Sin embargo, el año pasado, en 2023, hubo alguna chance de ir a la Quinta Vergara. El grupo fue considerado como alternativa para tomar el lugar de los mexicanos Maná, que ese año debieron bajarse de la parrilla por un problema de salud de su cantante, Fher. Pero en marzo de ese año, los penquistas tenían en agenda sus primeros shows de retorno en Santiago y Concepción, por lo que no fue opción. “Sé que algo apareció en algún momento, no sé si llamarlo un sondeo propiamente tal, debe haber sido una pregunta muy al voleo. Pero como que estaba claro que no se iba a poder, entonces no pasó a mayores”, aclara Durán.

Antes de su presentación en Viña esta temporada, el quinteto se moverá hasta la lejana Rapa Nui para tocar por primera vez el próximo 6 de febrero de 2024 en el Centro Cultural Tongarik de Hanga Roa. La legendaria isla es un lugar al que pocas bandas chilenas han llegado para hacer presentaciones.

“Es algo que nos tiene bien contentos, porque en general los músicos acá del continente no van mucho para allá. O sea, yo el único registro que tengo es de Los Jaivas tocando en Rapa Nui -dice Durán-. Entonces que que exista la apertura para que nosotros vayamos y toquemos, me parece fantástico también. Siempre ha sido como muy. Encuentro muy bueno que la música de nuestra banda permita ayudar a asentar un vínculo que históricamente siempre ha tenido su escala de grises. Poder ir y hacer un espectáculo, lo encuentro súper bonito”.