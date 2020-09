Estos son los tráilers para las nuevas películas de Blumhouse que llegarán a Amazon Prime en octubre

¿Están listos para pasar octubre viendo películas de terror? Durante este miércoles Amazon Prime dio a conocer los tráilers para las nuevas películas de Blumhouse que llegarán a su servicio en un par de semanas.

Estas cuatro cintas amparadas bajo la iniciativa “Welcome to the Blumhouse” son historias protagonizadas y dirigidas por distintos elencos y equipo creativos, por lo que presentarán apuestas bastante diversas en el marco del terror.

En ese sentido, a continuación podrán ver que el tráiler de The Lie aborda cómo unos padres encubren el macabro crimen cometido por su hija.

Y también podrán revisar que en el adelanto de Black Box un tratamiento experimental comienza a deteriorar la salud de un padre viudo.

Todo mientras en el avance de Evil Eye una madre cree que el novio de su hija está relacionado a algo malvado de su pasado.

Y finalmente en el tráiler de Nocturne una joven trata de superar a su gemela en una academia de música rescatando un libro que solo le traerá más problemas.

Mientras The Lie y Black Box llegarán a Amazon Prime el 6 de octubre, Evil Eye y Nocturne harán lo propio el 13 de octubre.