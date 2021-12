Funimation y Crunchyroll sumarán a su catálogo ocho OAD de Attack on Titan

Si ya se repitieron todos los episodios disponibles y simplemente no pueden esperar más para ver los últimos capítulos de Attack on Titan, esta noticia probablemente les interesará.

Esta semana y con miras al estreno de la segunda parte de la última temporada de Attack on Titan, Funimation y Crunchyroll anunciaron que sumarán a los 8 OAD (contenido original de los DVDs) del anime a sus respectivas plataformas este domingo.

De acuerdo a Crunchyroll del episodio 1 al 3 de estos OAD el foco estará en “Hange mientras capturar a su primer titán” y “una mirada retrospectiva al entrenamiento del Cuerpo de Cadetes 104″.

Todo mientras que el episodio número 4 y el episodio número 5 estarán basados en el manga Attack on Titan: No Regrets. Es decir, se enfocarán en el pasado de Levi y Erwin Smith. Todo mientras desde el episodio 6 al 8 se presentará una adaptación de Attack on Titan: Lost Girls, un spin-off que se centra en historias separadas con Annie Leonhart y Mikasa Ackermann.

Estos OAD de Attack of Titan estarán disponibles en Crunchyroll desde este domingo 19 de diciembre a las 8:10 am PT . Todo mientras Fuminantion también destacó que lanzará los episodios este domingo.