Genshin Impact está censurando palabras como ‘Taiwan’ y ‘Hong Kong’

El juego gratuito Genshin Impact se ha vuelto todo un éxito, y ahora los usuarios han desdcubierto que censura varias palabras del chat, entre las que se incluyen referencias a lugares como Taiwan, Hong Kong y el Tibet.

Esto fue dado a conocer por el periodista Kazuma Hashimoto, quien grabó un video mostrando como al escribir estas palabras, el chat las cambia por asteriscos.

En Reddit, ya son varios los usuarios que se están refiriendo al respecto, sobre todo dado que incluso palabras como “words” (palabras en inglés), y “Enemies” (enemigos), también están siendo mostradas como asteriscos.

Genshin Impact es desarrrollado por miHoYo, el cual tiene su base en China, y previo a su lanzamiento fue fuertemente cuestionado por su parecido con Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Según mencionó el analista Daniel Ahmad, las leyes en el país asiático, y los reguladores de videojuegos impiden que estos contengan “cualquier cosa que amenace la unidad nacional de China”, por lo que todos los juegos chinos censuran palabras como Taiwan y Hong Kong.