Guionistas de The Flash y Mortal Kombat realizarán el guión de Rápido y Furioso 11

Aunque todavía restan varios días para el estreno de Rápido y Furioso 10, Universal ya está trabajando a toda marcha en la siguiente película de la saga de Toretto y su familia.

Así, después de que se confirmara a Louis Leterrier como director, ahora Deadline reveló quienes serán los guionistas de Rápido y Furioso 11.

De acuerdo a ese portal, Christina Hodson (The Flash, Birds of Prey) y Oren Uziel (Mortal Kombat [2021], The Cloverfield Paradox) tendrán la misión de escribir la próxima película de Rápido y Furioso que, según se ha indicado, debería ser la última entrega de la saga principal.

Si bien hasta el estreno de Rápido y Furioso 10 será difícil anticipar qué historia contará Rápido y Furioso 11, en varias oportunidades los involucrados en la franquicia han planteado que quieren que aquella cinta incluya un regreso de Brian O’Conner, el personaje que interpretó el fallecido actor Paul Walker.

Rápido y Furioso 10, conocida como Fast X en inglés, se estrenará este 17 de mayo.