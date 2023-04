Confirman a Louis Leterrier como director de Rápido y Furioso 11

Louis Leterrier se sumó inesperadamente al mundo de las películas de Rápido y Furioso después de que Justin Lin abandonara la dirección de Rápido y Furioso 10 en pleno rodaje, pero ahora el cineasta tras entregas como The Incredible Hulk y Now You See Me tendrá la misión de cerrar la saga de Toretto.

Esta semana Variety reveló que Leterrier será el encargado de dirigir Rápido y Furioso 11, una película que es promocionada como la entrega final de la saga principal de Rápido y Furioso.

Si bien hasta ahora no había sido ratificada, la participación de Leterrier en Rápido y Furioso 11 no es una completa sorpesa y el director ya había tanteado su conocimiento (y por ende potencial participación) en esa cinta.

“Louis se unió al equipo de Rápido y Furioso sin problemas, con una comprensión innata de la franquicia que es más fuerte que nunca después de dos décadas”, dijo Peter Cramer, presidente de Universal Pictures. “Bajo su dirección, Rápido y Furioso 10 es un thriller de alta intensidad con toda la acción espectacular, la emoción y los giros inesperados que los fanáticos esperan, y algo más. Estamos encantados de que continúe haciendo su magia en la silla del director”.

Rápido y Furioso 11 todavía no tiene una fecha de estreno, pero Rápido y Furioso 10 se presentará este 17 de mayo.