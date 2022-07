No te pierdas Legend: Dragon Ball Tale, el increíble fan-film de la popular saga

Tras años de trabajo, es que fue lanzado Legend: Dragon Ball Tale, un increíble fan-film de la saga creada por Akira Toriyama, y que destaca desde una primera instancia por su cuidad animación y fluidos combates.

Este fan-filme, es realizado por Naseer Pasha de Studio Stray Dogs, y se extiende por poco más de 10 minutos, mostrando un enfrentamiento entre Vegeta y Broly, con una historia reimaginada pero que captura en gran medida la esencia de los diferentes personajes.

Cabe recordar que Naseer Pasha ha estado involucrado en varios proyectos de Netflix, como Castlevania o la próxima Rise of the TMNT: The Movie.

De acuerdo a lo que menciona al final del video, realizar este video les tomo cuatro años de trabajo, apuntando que “la animación requiere mucho tiempo, energía, concentración, presupuesto y dedicación. Nosotros teníamos todo eso excepto el presupuesto. Todo mi equipo lo hizo por puro entusiasmo por Dragon Ball Z y por el proyecto en sí”.