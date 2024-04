Hackers de Suicide Squad: Kill the Justice League están utilizando personajes y skins que aún no son lanzadas

Suicide Squad: Kill the Justice League no tuvo el mejor de los lanzamientos, y ahora otro problema está aquejando al juego y es que según un reciente reporte hackers están utilizando personajes y skins que aún no se lanzan de forma oficial.

De acuerdo a lo que reporta IGN, han surgido imágenes que muestra a jugadores utilizando personajes como Deathstroke, skins sin lanzar, e incluso elementos que se añadirán con la segunda temporada del juego.

Cabe recordar que el juego recientemente lanzó su primera temporada, la cual añadió a Joker como personaje jugable.

Todo esto ocurre en medio de una caída de jugadores, que ha llevado a que el juego tenga menos de mil jugadores simultáneos en Steam de acuerdo a las cifras de SteamDB.

Desde Warner Bros. han estado removiendo las imágenes compartidas en Twitter que muestra el contenido filtrado.