Adiós Gotham Knights: La serie fue cancelada tras solo una temporada

Solo 13 episodios alcanzará a tener Gotham Knights. La serie, que se sitúa en un entorno en el que Batman murió y su hijo adoptivo debe tomar las riendas mientras todos sospechan de sus acciones, ha sido cancelada.

La cadena televisiva The CW tomó la decisión de no seguir y no optará por la renovación de la producción realizada bajo el amparo de Warner Bros. Television.

De acuerdo al portal Deadline, “Gotham Knights ha tenido un desempeño respetable en los ratings y, en otras circunstancias, podría haber llegado a una segunda temporada pero, con el cambio del modelo comercial de CW bajo su nueva propiedad, solo existen un puñado de shows altamente calificados (según los estándares de CW) que podrían continuar”.

La serie era escrita por Chad Fiveash, James Stoteraux y Natalie Abrams, quienes previamente trabajaron en Batwoman, y presentaron un equipo disfuncional que incluía a Duela (Olivia Rose Keegan), la hija del Joker, junto a Harper Row (Fallon Smythe) y Cullen Row (Tyler DiChiara). En el camino también aparecían personajes como Carrie Kelley / Robin (Navia Robinson).