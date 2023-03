La serie Gotham Knights intentó contar con Jensen Ackles como su versión de Batman

Jensen Ackles ha participado en varias producciones animadas de DC como la voz de Batman, sin embargo, el actor habría tenido una oportunidad para expandir su currículum como el hombre murciélago en el terreno del live-action de la mano de la serie Gotham Knights.

De acuerdo a Misha Collins, quien trabajó con Ackles en Supernatural y será Harvey Dent en la nueva serie de DC amparada por The CW, el equipo de Gotham Knights intentó contar con Jensen Ackles como su versión de Batman, pero aunque Ackles habría estado interesado, esa idea habría fallado por problemas de agenda.

“No sé si debería revelar esto, pero tratamos de descifrar una forma para que Jensen interpretara a Batman en el programa”, dijo Collins al podcast del portal Multiverse of Color. “Todo estaba un poco enredado, pero desafortunadamente, Jensen estaba en otro programa en ese momento [risas], y la coordinación entre dos series es un desafío. Así que finalmente no funcionó, pero lo intentamos. Jensen estaba bastante entusiasmado con la opción en un momento porque hace la voz de Batman para las películas animadas. Habría sido un gran vínculo, y pensé que también sería muy divertido. Pero desafortunadamente, eso no funcionó, y también creía que sería muy divertido. Pero desafortunadamente, eso no funcionó”.

Pese a que probablemente habrán personas que lamentarán que esa idea no se concretara y Ackles no pudiese aparecer como Batman en Gotham Knights, es importante recordar que el potencial rol del actor en la serie probablemente no era muy grande ya que la premisa de esta entrega arrancará precisamente a partir del asesinato del Hombre Murciélago.

Gotham Knights se estrenará este 14 de marzo en Estados Unidos.