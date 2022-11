Henry Cavill todavía no sellaría un acuerdo oficial para regresar como Superman

Desde que Henry Cavill marcó su participación en Black Adam con una publicación sobre su retorno como Superman, los fanáticos han asumido que tarde o temprano volverán a ver al actor en la pantalla grande con la capa y la “S” clásicas del héroe de DC. No obstante, pese a que han circulado reportes sobre planes para Man of Steel 2 y el propio Cavill ha manifestado su entusiasmo por el futuro de Superman, un nuevo reporte sostiene que aún no habría nada definitivo al respecto.

Este viernes The Wrap publicó un artículo que sostiene que “Cavill parece haber encontrado algo de kryptonita en el camino de regreso a interpretar a Superman” ya que, según “numerosas” fuentes anónimas citadas por el portal, Cavill todavía no firmaría un acuerdo formal para volver a encarnar a Superman en el cine. Todo mientras tampoco habría ni un director ni un guionista vinculado a una posible Man of Steel 2.

En ese sentido, otra fuente de The Wrap dice que en estos momentos el proyecto para una nueva película de Superman con Cavill todavía no tomaría impulso.

Por supuesto, nada de esto implica que Cavill no volverá como Superman. No obstante, esta información podría considerarse como un llamado a la moderación sobre lo que podría implicar el futuro del actor en el papel y los plazos para los anuncios al respecto.

Después de todo, lo que ocurra a futuro con Superman y en general con las películas de DC estará en gran medida dictado por el plan que los jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, están trazando y que según The Wrap recién podría divulgarse en un par de meses.