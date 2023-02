James Cameron quiere realizar su adaptación de The Last Train From Hiroshima antes de completar Avatar 4

Aunque a fines del año pasado el director lamentó que su foco en la saga de Pandora le quitara tiempo para otros proyectos, ahora James Cameron indicó que planea realizar una nueva película entre Avatar 3 y Avatar 4.

En una conversación con Los Angeles Times el director explicó que quiere concretar su adaptación del libro The Last Train From Hiroshima: The Survivors Look Back de Charles R. Pellegrino en el futuro cercano.

Como recordarán Cameron ya filmó Avatar 3 y está en pleno proceso de post-producción de esa cinta. Todo mientras el comienzo de Avatar 4 también estaría filmado. No obstante, Cameron no buscaría saltar de lleno a la cuarta Avatar y también pretendería realizar su película enfocada en el relato de la vida antes y después de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki.

“Vivimos en un mundo más precario de lo que pensábamos”, dijo Cameron en lo que Los Angeles Times define como una reflexión sobre la guerra en Ucrania y el resurgimiento del nacionalismo. “Creo que la película de Hiroshima sería tan oportuna como siempre, si no más. Le recuerda a la gente lo que realmente hacen estas armas cuando se usan contra objetivos humanos”.

En estos minutos se estima que Avatar 3 podría debutar en 2024 y Avatar 4 en 2026, por lo que Cameron tendría un tiempo acotado para realizar The Last Train From Hiroshima.