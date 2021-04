James Gunn consideró otros proyectos con Warner Bros antes de embarcarse en The Suicide Squad

En un par de meses más James Gunn hará su debut en las adaptaciones de DC de la mano de The Suicide Squad, la nueva película centrada en la Task Force X. Sin embargo, aunque el responsable de Los Guardianes de la Galaxia parece muy entusiasmado con ese proyecto, recientemente recordó que pudo comandar otra iniciativa basada en los cómics de la casa de Superman y Batman.

En una entrevista con la revista Total Film (vía Games Radar), Gunn contó que Warner lo contactó poco después de que Disney lo despidiera de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 a raíz de sus polémicos tweets.

“Warner llamó inmediatamente después de la noticia“, señaló Gunn. ”Creo que todo sucedió como un viernes y para el lunes Warner estaba tratando de contactarme para hablar conmigo sobre Superman y un montón de otras cosas, pero me tomó un poco de tiempo decidir qué iba a hacer. Realmente solo necesitaba cuidarme desde un punto de vista emocional y espiritual”.

Así, Gunn recuerda que antes de aceptar la propuesta del estudio tomó tres ideas que lo entusiasmaron y las exploró. Todo hasta que finalmente escogió a The Suicide Squad.

“Antes de aceptar nada, tomé las tres ideas que más me entusiasmaron”, contó Gunn. “Dos eran en realidad proyectos de DC y el otro era una idea original. Durante aproximadamente un mes, cada dos días trabajé en uno de esos proyectos, tratando de ver adónde iban a ir las ideas. The Suicide Squad parecía lo mejor y fue lo que más me emocionó. Fue entonces cuando fui y le dije a DC - porque me habían ofrecido básicamente cualquier cosa (que quisiera hacer)- que lo que quería hacer era The Suicide Squad“.

Si bien en esta nueva entrevista Gunn no detalló cuál era el otro proyecto de DC que consideró, previamente el director había planteado que habría existido la posibilidad de que comandara una cinta de Superman.

Pero obviamente eso no sucedió y ahora Gunn está pendiente del estreno de The Suicide Squad porque, según explicó, al tener una completa libertad creativa lo bueno y lo malo de la película serán completamente su responsabilidad.

“Warner estuvo bastante a bordo (con la historia) desde el principio, estuvo bastante firme desde el principio en que asumí el proyecto. Confiaron mucho en mí durante todo el proceso, casi hasta el punto en que yo estaba asustado porque realmente soy todo yo. 100 por ciento ¡no hay nadie a quien culpar si algo sale mal, excepto a mí!“, advirtió el director.

The Suicide Squad tiene programado su estreno para el próximo 6 de agosto mediante cines y HBO Max en Estados Unidos.