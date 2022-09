¿Vuelve Margot Robbie? James Gunn tanteó que habrían más planes para Harley Quinn en las adaptaciones de DC

Ya ha pasado más de un año desde que la versión de Harley Quinn interpretada por Margot Robbie figuró en The Suicide Squad, la película más reciente de DC con ese personaje. Pero aunque aún no hay planes formales para una secuela de esa cinta ni de la otra producción encabezada por la villana, Birds of Prey, James Gunn tanteó que existirían proyectos en desarrollo con el personaje.

Días atrás Gunn utilizó su cuenta de Twitter para conmemorar un nuevo aniversario del debut de Harley Quinn en Batman: La Serie Animada.

“Harley Quinn debutó hoy hace 30 años, el 11 de septiembre de 1992, en Batman: The Animated Series. Gracias a Paul Dini y Bruce Timm por crear este maravilloso personaje. Me encanta escribir, dirigir y crear historias para ella”, señaló el director junto a un par de fotos de la Harley Quinn de Margot Robbie en The Suicide Squad.

Aquella publicación de Gunn recibió varios comentarios, incluyendo una publicación que le preguntaba al director por el futuro de Harley en las adaptaciones de DC.

“¿Volverá Harley Quinn en el DCEU?”, preguntó un fan.

“Sí”, indicó Gunn.

Por supuesto, el tweet del director deja mucho espacio para la especulación e incluso podría ser fácil desestimarlo y especular con que el director está hablando de otros proyectos con la villana como la serie animada que reciente fue renovada para un cuarto ciclo o incluso los rumores que sostienen que Lady Gaga podría plasmar su propia versión del personaje en Joker 2.

Pero esas conjeturas no vendrían mucho al caso con el contexto y es fácil inferir que Gunn estaría apuntando a la versión de Harley Quinn con la que él trabajó. Después de todo, en los comentarios solo tuvo elogios para Robbie.

“Margot es una de las mejores actrices con las que he trabajado, sin mencionar una de las más humildes, trabajadoras y amables, y la amo como Harley y en casi todo lo demás”, sentenció el director.

Mientras por ahora no hay planes oficiales para un retorno de la versión de Harley Quinn de Robbie, esta prometedora actualización de Gunn también se dio después de un comentario menos alentador sobre The Suicide Squad 2 donde, aunque no descartó su interés en la secuela, el cineasta aseguró que una continuación de esa película no está en sus prioridades en estos minutos.

Después de presentar Guardianes de la Galaxia Vol.3 para Marvel Studios en mayo de 2023, Gunn se enfocará en la segunda temporada de Peacemaker para HBO Max y DC.