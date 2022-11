Una imagen presenta cómo habría lucido Deadshot en The Suicide Squad

Cuando se reveló que Will Smith no podría ser parte de The Suicide Squad, y que luego Idris Elba había sido elegido para el rol principal, rápidamente se reportó que el actor de Luther y Titanes del Pacífico interpretaría a Deadshot.

Pero aunque posteriormente James Gunn decidió darle otro rol, dando vida a Robert DuBois / Bloodsport, un arte conceptual que salió a la luz presenta una caracterización de Deadshot, quien en los cómics es un tradicional integrante del Escuadrón Suicida.

Vean la imagen a continuación que presenta al antihéroe colgando del edificio de Jotunheim, el centro que tiene a Starro en su interior.

La imagen en cuestión fue realizada por David Levy, un artista que compartió su trabajo para la película en Behance.