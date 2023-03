James Gunn desmintió otro rumor sobre Henry Cavill y las adaptaciones de DC

Otro día, otro rumor sobre el futuro de DC Studios que ha sido desmentido por James Gunn.

Ante la pregunta de un fan sobre un artículo que clamaba que Henry Cavill volvería a las adaptaciones de DC en el contexto de la serie Creature Commandos, la apuesta animada que dará el puntapié inicial a “Chapter 1: Gods and Monsters”, el primer capítulo del nuevo DCU; Gunn afirmó que ese reporte no era más que información falsa.

“Es completamente falso. Tenemos nuestro Frankenstein, nuestra primera opción, y no es Henry. Nunca se discutió con él”, indicó el ejecutivo antes de añadir el hashtag “Creature Commandos”.

Henry Cavill, quien interpretó a Superman en Man of Steel, Batman v Superman y Justice League, fue una de las primeras bajas derivadas del plan para la nueva administración de las películas de DC y desde entonces varios rumores con su nombre han rondado a DC Studios.

En ese sentido, mientras tiempo atrás Gunn aseguró que Cavill no fue despedido por él, en esta oportunidad el director también le respondió a un usuario que indicó que su comentario sobre la falsedad del rumor de Creature Commandos podría interpretarse como un conflicto con el actor.

“Está en varios sitios de noticias y me preguntaron al respecto”, dijo Gunn sobre su tweet anterior. “Podría considerar que esta bilis que crees que sale en mi publicación tiene más que ver con su encuadre que con lo que realmente estoy diciendo. He dicho en el pasado que hemos discutido otros roles con Henry, solo que Frankenstein no es uno de ellos”.

Por ahora no hay nada concreto sobre un potencial nuevo rol para Cavill en los planes de DC Studios, pero claro aún quedaría más de la mitad de la grilla para el primer capítulo por anunciar.