Al fin los Teen Titans tendrán su propia película live-action

La nueva era de DC Studios, la división de Warner Bros. Discovery liderada por James Gunn y Peter Safran, abrirá la pantalla grande a uno de los equipos de superhéroes más importantes de todos los tiempos: los Teen Titans.

Según consta en The Hollywood Reporter, la iniciativa live-action ya tiene luz verde para su desarrollo y está siendo escrita por Ana Nogueira, quien no es un nombre que sea reconocido, pero en el futuro puede explotar en popularidad ya que trabaja en Supergirl: Woman of Tomorrow.

Lo anterior obviamente implica que en DC Studios están lo suficientemente contentos con lo que está resultando de la historia de Supergirl como para pasarle otro proyecto en desarrollo y que se centrará en la aventuras de los sidekicks de los héroes más importantes del mundo.

Aunque no hay nada definido, sin duda que lo anterior podría involucrar al primer equipo de los cómics conformado por Kid Flash (Wally West), Robin (Dick Grayson), Aqualad (Garth), Speedy (Roy Harper) y Wonder Girl (Donna Troy), o a los integrantes de la versión más popular del equipo, los Nuevos Teen Titans del escritor Marv Wolfman y el dibujante George Perez: Cyborg (Victor Stone), Starfire (Koriand’r), Raven (Rachel Roth) y Beast Boy (Garfield Logan).

Pero tengan en cuenta que adicionalmente a esta película, en DC Studios trabajan en otra película que involucrará a Robin: The Brave and the Bold, una producción que se centrará en la relación entre el chico maravilla y Batman.

Aunque los Teen Titans han sido siempre populares, y durante los ochentas se transformaron en el cómic más celebrado de DC, los superhéroes se han mantenido en boga gracias a sus series animada. De hecho, Robin y compañía ya llegaron a la pantalla grande con la película de los Teen Titans Go!.

Por último, solo cabe agregar que obviamente este no es el primer intento para sacar adelante una película de los Titanes, incluyendo un intento que se conoció en 2007, pero todo ello nunca llegó a buen puerto.