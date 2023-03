DC Studios todavía no anunciaría más de la mitad de los proyectos para su primer capítulo

A fines de enero DC Studios anunció varios proyectos que darán forma a la primera etapa de su franquicia, la saga denominada “Chapter 1: Gods and Monsters”.

Pero aunque desde un principio se planteó que esa no era la grilla completa del proyecto encabezado por James Gunn y Peter Safran, ahora el director y ejecutivo reafirmo que todavía quedan varios proyectos por develar.

A través de Twitter un fanático le preguntó a Gunn cuánto del plan para el primer capítulo de DC Studios fue revelado en el anuncio de enero.

“Menos de la mitad”, respondió el director sin entrar en ningún tipo de detalles.

Tengan en cuenta que el objetivo de DC Studios es trazar una franquicia cohesionada a través del cine, la televisión y los videojuegos por lo que esos proyectos que aún faltan no serán necesariamente solo películas o series. Todo mientras tampoco se ha descartado ni confirmado que existan continuaciones de sagas anteriores. De hecho, recientemente el director de Shazam! Fury of the Gods comentó que eventualmente ese rincón del universo DC podría continuar.