El futuro de Shazam en las adaptaciones de DC dependería del desempeño de Fury of the Gods según su director

Desde que Peter Safran y James Gunn divulgaron su nuevo plan para las adaptaciones de DC Comics, el futuro de el resto de los proyectos inspirados en esa franquicia ha estado marcado por la incertidumbre.

Después de todo, aunque Warner Bros confirmó que estrenará a Shazam! Fury of the Gods, Blue Beatle, The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom según lo planificado, los jefes de DC Studios han planteado que la continuidad de esas sagas y sus protagonistas no están aseguradas y básicamente serán revisadas caso a caso.

En ese sentido, en la antesala del estreno de Shazam! Fury of the Gods, el director de esa película y su predecesora, David F. Sandberg, abordó qué implicaría esa estrategia para la historia de Billy Batson.

A través de Twitter y en respuesta a las inquietudes al respecto de un fanático, Sandberg dijo que su versión Shazam podría seguir en el nuevo Universo DC si Shazam! Fury of the Gods consigue un buen desempeño durante su estreno ya que nada en la película atentaría contra los planes que manejan Gunn y compañía

“Definitivamente no lo (seguirá) si la gente no va a ver la película. Lo que me han dicho es que no hay nada en las películas de Shazam que contradiga los planes futuros de DC. Entonces, existe la posibilidad de más Shazam y, si eso es lo que quieres, tu mejor opción es ir a ver la película”, dijo el director.

Hasta ahora DC Studios no se ha referido a estas declaraciones de Sandberg por lo que sigue sin existir una palabra formal sobre el futuro del héroe que en esta versión es interpretado por Zachary Levi como Shazam y Asher Angel como Billy Batson.

Shazam! Fury of the Gods se estrenará este 16 de marzo.