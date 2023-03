Kiefer Sutherland valora hasta el día de hoy al éxito de Generación Perdida

Generación Perdida (The Lost Boys) es una de las películas más populares de la década de los ochentas, ya sea por su historia sobre la batalla de un grupo de adolescentes contra vampiros, los rincones de la ciudad de Santa Carla, la notable selección de su elenco, la música o la onda que logró impregnar el director Joel Schumacher en toda la producción.

El actor Kiefer Sutherland, quien dio vida al vampiro llamado David, recientemente valoró la buena recepción y longevidad de aquella película estrenada en 1987.

“El éxito fue inesperado. No había actuado lo suficiente aún, así que no tenía idea de que Generación Perdida iba a ser el éxito que fue”, rememoró Sutherland en conversación con The Hollywood Reporter. “No me di cuenta de que iba a representar una época en el cine”, agregó.

Asimismo, el actor explicó que nunca esperó toparse con el hecho de que la descendencia de aquellas personas que vieron Generación Perdida en cines, también fuesen fanáticos de la película.

“Ciertamente no esperaba encontrarme con nietos y, en un par de casos, bisnietos, que me dijeran: ‘Mi papá me mostró esta película, ¿te importaría firmarme esto?’... Esa película, por la razón que sea, ha pasado por tres o cuatro generaciones. Eso es algo de lo que estoy muy orgulloso”, recalcó el actor.

“No esperaba que hiciera lo que hizo, y nunca se detuvo. Simplemente miras hacia atrás y dices: ‘Dios, tuve suerte de tener esa audición’. Tuve suerte de que Joel Schumacher me contratara”, finalizó Kiefer Sutherland.

The Lost Boys contó con un elenco que además incluyó a Jason Patric, Corey Haim, Jami Gertz y Corey Feldman, entre otros.