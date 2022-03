Jason Aaron pidió disculpas por introducir a un personaje aparentemente basado en Pocahontas en el cómic de Conan

Jason Aaron pidió disculpas ante la polémica que se generó por la presentación de un nuevo personaje en la las páginas de King Conan #3.

Si no están al tanto de lo que sucedió en la entrega más reciente de ese título publicado por Marvel, cabe señalar que en un punto de la historia Conan conoció a una princesa que estaba atrapada en la misma isla que él. La mujer se presentó con una vestimenta bastante reveladora, pero eso no fue lo que generó la polémica y las críticas contra Aaron derivaron del nombre del personaje: Matoaka.

King Conan #3

Probablemente ese nombre no resultará familiar de buenas a primeras para muchas personas, sin embargo, corresponde a una figura bastante conocida ya que aquella habría sido la denominación original de Pocahontas, la niña nativa americana que inspiró relatos como la famosa película de Disney pero cuya verdadera historia poco tiene que ver con la fantasía y está mucho más ligada a las crueldades y abusos del Siglo XVII.

En ese sentido, dada la trama de King Conan #3 y la caracterización que no solo muestra al personaje con un atuendo revelador, sino que también implica un romance con un colonizador y da a entender que ella sería de una región de Centro América, a través de redes sociales no tardaron en aparecer varias críticas contra Marvel y en particular respecto al guión de Aaron.

“Disgustada ni siquiera es una palabra cercana para esto. ¿¿Cómo?? ¿Cómo esta bien?? Ella era una NIÑA DE VERDAD - hacerlo esto a ella, a nosotros, una y otra vez... estoy perdida. Disgustada. ¿No merece descansar? ¿ser reclamada? ¿honrada? ustedes los colonizadores me hacen (enojar)”, señaló Kelly Lynne D’Angelo, guionista de series como Miracle Workers y Final Space.

Mientras que Michael Pierre de Yakama Nation indicó: “Entonces, no solo hipersexualizan descaradamente a una persona de la vida real que era una niña cuando fue secuestrada y violada, la llaman Princesa Matoaka, sino que en realidad planean usar este personaje para seguir los cómics de Conan. Marvel, esto es inaceptable”.

Pese a que hasta el momento Marvel Comics todavía no ha emitido una declaración oficial al respecto, Jason Aaron ya respondió a las acusaciones y en un comunicado a Bleeding Cool pidió disculpas.

“En King Conan #3 tomé la decisión imprudente de darle a un personaje el nombre de Matoaka, un nombre asociado más estrechamente con la figura de los nativos americanos de la vida real, Pocahontas. Este nuevo personaje es una princesa sobrenatural milenaria de una isla maldita dentro de un mundo de pastiche y fantasía oscura y nunca tuvo la intención de basarse en nadie de la historia”, dijo Aaron. “Debería haber entendido mejor el verdadero significado y la resonancia del nombre y haber reconocido que no era apropiado usarlo”.

“Entiendo la indignación expresada por aquellos que aprecian el verdadero legado de Matoaka, y por todo esto y la angustia que ha causado, me disculpo”, añadió.

Aaron concluyó su declaración indicando que el personaje cambiará de nombre en los próximos números de King Conan y además se comprometió a donar su paga por aquel número del cómic.

“Como parte de esa disculpa, ya tomé lo que me pagaron por el número y lo doné al Centro Nacional de Recursos para Mujeres Indígenas. El nombre y la apariencia del personaje se ajustarán para el resto de esta miniserie y en todas las ediciones digitales y recopiladas”, sentenció el escritor.