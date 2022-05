John Woo concretará un remake de The Killer para el streaming de Universal

El director John Woo, quien influenció en todo el cine de acción a partir de la década de los ochentas, finalmente realizará un remake de una de sus películas más celebradas: The Killer, el thriller criminal estrenado en Hong Kong durante 1989.

La nueva versión estará destinada al streaming Peacock, propiedad del conglomerado NBCUniversal y el cual actualmente solo está disponible en Estados Unidos.

Por ahora no existen más detalles, pues no se ha revelado el elenco, pero esta no es la primera vez que surge la idea de realizar un remake de The Killer. En el pasado se reveló que Woo estaba intentando realizar una versión norteamericana protagonizada por Lupita Nyong’o, quien tendría la tarea de dar vida al personaje que en el original interpretó Chow Yun-Fat. El nuevo anuncio no reveló si Nyong’o sigue confirmada o si el plan sigue siendo cambiar el sexo del protagonista.

Tengan en cuenta que la elogiada película original seguía la historia de un asesino a sueldo que accidentalmente deja casi ciega a una cantante mientras intenta cumplir una misión encomendada por las triadas chinas. A partir de ahí, el asesino decide tomar un último trabajo para pagar la cirugía que impida que la cantante pierda su visión completamente. Claro que eso lo lleva a inmiscuirse en traiciones duelos a muerte y la persecución policíaca.

Este remake será parte de las primeras películas exclusivas realizadas para la plataforma, la que también incluirá el biopic “Shooting Stars”, sobre la juventud de LeBron James, y “Praise This”, sobre un coro religioso que intenta ser modernizado por su nueva integrante.